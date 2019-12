Heiko Maas: Noch mehr „Resettlement“-Plätze für Flüchtlinge schaffen

Außenminister-Darsteller Heiko Maas sagte beim ersten Globalen Flüchtlingsforum der Vereinten Nationen in Genf, dass Deutschland die Zahl seiner Resettlement-Plätze im nächsten Jahr erhöhen will: „Ein Trend, den wir auch in Zukunft fortsetzen wollen“, sagte Maas. Bei der Konferenz, die am 17. und 18. Dezember in Genf stattfand, sagte Maas, dass es keine „Flüchtlingskrise“ gäbe. Es handele sich mehr um eine „tiefe Krise der internationalen Zusammenarbeit“.

Für Migranten, die nicht wieder in ihr Herkunftsland zurückkehren, aber auch nicht im Erstaufnahmeland bleiben können, seien Hier weiterlesen...