Herr Altmaier, Frau Merkel und deren Fiasko: Deutsche Wirtschaft am Boden

Peter Altmaier versuchte zu Beginn der Krisenbekämpfungsmaßnahme, Zuversicht auszustrahlen. In Deutschland werde „kein Arbeitsplatz verloren“ gehen. Ein Versprechen, das recht deutlich an ähnlich visionäre Prophezeiungen der DDR-Führung(en) erinnerte. Herr Altmaier korrigierte später, dass kein Arbeitsplatz verloren gehen „müsse“. All das ist Monate später falsch. Die Wirtschaft wird sich auch nicht, wie von Herrn Altmaier und der in diesem Fall wieder ausgesprochen wenig redseligen Kanzlerin Merkel erhofft schnell – geradezu „V“-förmig -erholen. Dieses Wirtschaftsjahr ist erledigt. Das nächste folgt.

Umsatzeinbußen sind ohnehin da

Nach Weiterlesen...