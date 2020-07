Hirnkrankheiten und Corona – das ist die andere (!) Wahrheit

Wer heute den Medien zur Corona-Berichterstattung folgt, wird häufiger lesen, dass das Corona-Virus Hirnschäden hinterlasse. Menschen fielen ins Delirium, erlitten Gedächtnisschwund und würden insgesamt deutliche neurologische Schäden davontragen. Studien dazu gibt es jetzt in zahlreichen Ländern. Der “Focus” zitierte aus diesen Studien. Eine der Studien zeigte, dass bis zu 3/4tel aller Menschen, die im Krankenhaus beatmet werden oder werden müssen, in ein solches Delirium fielen. Viele gesunden später wieder. Das große Problem all dieser Berichte ist methodischer Natur:

Es ist weiterhin in Weiterlesen...