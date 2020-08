Historisch: Kennedy Jr spricht in Berlin – Demonstranten fordern Friedensvertrag

Bereits am Freitag fanden sich zahlreiche Demonstranten in Berlin zur sogenannten „Vordemonstration“ ein. Während das „Querdenken 711“-Team um Michael Ballweg wie angekündigt sein großes Programm an der Siegessäule am Samstag startete, fanden sich viele Menschen schon am Freitagnachmittag vor der russischen und amerikanischen Botschaft in der Nähe des Brandenburger Tors ein. In lauten Sprechchören forderten sie den amerikanischen und russischen Präsidenten Trump und Putin auf, den Feindstatus Deutschlands durch einen Friedensvertrag mit dem deutschen Volk, dem Souverän, zu beenden.

Zahlreiche Transparente, die Weiterlesen...