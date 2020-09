Hunderte Restaurants in New York klagen gegen Demokratischen Gouverneur

Einem Bericht des „Forbes Magazine“ zufolge haben Hunderte von New Yorker Restaurants eine Klage in Gesamthöhe von 2 Milliarden Dollar gegen den demokratischen Gouverneur des Bundestaates New York, Andrew Cuomo, und gegen den demokratischen Bürgermeister von New York City, Bill de Blasio, eingereicht. Seit Wochen versinkt New York City aufgrund der von Antifa und Black Lives Matter inszenierten Krawalle und „Rassenunruhen“ im Chaos.

Viele New Yorker Restaurants und Geschäfte auf den Prachtstraßen wie der Fifth Avenue haben deshalb ihre Fenster verbarrikadiert, da seit Wochen Weiterlesen...