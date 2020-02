Immunzellen sollen Krebs heilen

Jüngst wurde eine Studie veröffentlicht, die einen Durchbruch in der Krebsforschung und -behandlung darstellen kann. So haben Forscher in Großbritannien nach einer Meldung von „The Telegraph“ nun, wie es heißt, „zufällig“ Immunzellen gefunden, die verschiedene Krebsarten töten könnten. Diese neuen T-Zellen verfügen demnach über einen noch nicht bekannten Rezeptor, der sich mit einem „Haken“ an die Krebszellen krallen könne und entsprechend bekämpfe.

Gesunde Zellen bleiben erhalten

Eine Besonderheit bestehe darin, dass die gesunden Zellen im Körper dabei von den T-Zellen ignoriert würden. Dies Hier weiterlesen...