“Impfausweis” wegen Corona: “Noch nicht beantwortet”…

Die Euphorie um die Corona-Schutzimpfung in Deutschland ist vergleichsweise gering – in dem Sinne, dass bis dato noch keine Massenhysterie ausgebrochen ist. Beobachter sprechen von einer relativ gelassenen Diskussion, was wiederum immerhin für ein gesundes Misstrauen und Vertrauen in die bevorstehende Impfperiode ggb. dem Corona-Virus spricht. Allerdings könnte sich dies ändern. Ein “Impfausweis” zur Teilnahme an sozialen Ereignissen ist allen Versicherungen zum Trotz offenbar noch immer nicht vom Tisch.

Dr. Schäuble äußerte kürzlich der “Welt am Sonntag” gegenüber, dass dies noch nicht Hier weiterlesen...