Impfbereitschaft gegen Corona-Virus sinkt

Alarm in deutschen Politiker- und Medien-Stuben. Die Impfbereitschaft im Land scheint weiter zu sinken. Der „Spiegel“ nun berichtete nun über eine Umfrage in sieben EU-Ländern wie Deutschland, Dänemark, Großbritannien, Frankreich, Italien, Portugal und den Niederlanden. Diese Umfrage zeigt, so Jonas Schreyögg als Wissenschaftlicher Direktor des Hamburg Center for Health Economics (HCHE), dass die Impfbereitschaft „in allen sieben Ländern gesunken“ sei.

Die Zahlen sind deutlich: In Frankreich sind nur noch 48 % der Menschen bereit, sich gegen das Virus impfen zu lassen. Demgegenüber Weiterlesen...