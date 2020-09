Impfstoff-Industrie mit alarmierender Botschaft

Geht es nach dem US-Mediziner Clay Ackerly, könnte es für die Impfstoffindustrie einen herben Schlag geben. Das Corona-Virus hat sich bei einem seiner Patienten gleich zweimal eingenistet. Offenbar einmal im Juni/Juli, einmal drei Monate zuvor. Der Mediziner aus Washington hält es für wenig wahrscheinlich, dass der Patient dauerhaft das Virus in sich getragen habe. Vielmehr glaubt er an eine vollständige Genesung und an eine spätere Wiederansteckung – möglicherweise in der eigenen Familie.

Dies wirft ein bedenkliches Licht auf die Chancen der Impfstoff-Industrie, Weiterlesen...