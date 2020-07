Impfstoff-Werbung bei den Öffentlich-Rechtlichen…

Geht es nach einer Fernsehsendung der Öffentlich-Rechtlichen, dürfte der Durchbruch bei Impfstoffen praktisch direkt vor der Tür stehen – so jedenfalls der Eindruck. Die Berichte Ende Juli beziehen sich auf „BioNTech“ und dessen Impfstoff (zusammen mit Pfizer aus den USA entwickelt). Der Impfstoff zählt zu den genmutierenden Kandidaten und geht jetzt in die Studie an 30.000 Probanden. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk zitierte. Wenn die Studie erfolgreich ist, könnte es bereits im Oktober eine Zulassung für den Impfstoff geben.

Folgen bleiben offen

Das legt erneut Weiterlesen...