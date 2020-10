Impfstoff wird Pandemie nicht beenden

Der Impfstoff gegen das Corona-Virus wird in den kommenden Wochen zugelassen, so die Hoffnung etwa von BioNTech. BioNTech hat bereits die Zulassung bei der EU-Zulassungsbehörde EMA beantragt. Die Daten sollen nun fortlaufend geliefert und analysiert werden. Offensichtlich hat sowohl die Politik wie auch die Funktionärsriege der Wirtschaft die Hoffnung, dass der Impfstoff den Stillstand in der Wirtschaft beenden könne.

Das scheint in vielerlei Hinsicht zweifelhaft. Nun haben der Virologe Malik Peiris sowie der Epidemiologe Gabriel Leung von der University of Hong Kong Hier weiterlesen...