In immer mehr Ländern werden 5G-Masten angezündet

Schon seit Wochen kursiert das Gerücht, dass die Strahlung von 5G-Mobilfunkwellen eine Erkrankung mit Corona-Viren dramatisch verschlimmern könnte. Ein amerikanischer Arzt hatte in einem Video erklärt, dass Menschen, die besonders starker elektromagnetischer Mobilfunk-Strahlung ausgesetzt sind, weitaus häufiger an Virusinfektionen erkranken, als Menschen, die in mobilfunkarmen Gegenden leben.

Dr. Thomas Cowan geht sogar noch einen Schritt weiter. Er ist der Ansicht, dass es gar keine Viren gibt, bzw. Viren ein giftiges Ausscheidungsprodukt von körpereigenen Zellen sind, die bei einer Intoxikation mit der Ausscheidung Weiterlesen...