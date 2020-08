Infektionszahlen sinken teils wieder: Ist die Panik-Welle inszeniert?

Schweden zeigt, dass die Panik vor dem Corona-Virus zu deutlich überbordenden Reaktionen geführt hat. Die Zahlen sinken – auch in Schweden, obwohl in Deutschland kaum jemand darüber berichtet. Die Anti-Corona-Demo am Wochenende in Berlin brachte die Grundstimmung zehntausender Menschen auf den Punkt: Die gesamte Politik scheint in die falsche Richtung zu laufen. Die Maßnahmen richten sich gegen ein Virus, das sich nicht auf die Weise verbreitet, wie es dargestellt wird. Dennoch werden die Demonstranten teils erneut als “CoVidioten” bezeichnet.

