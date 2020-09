Inflation vor der Tür: Kreditzinsen im Sinkflug

In Deutschland sinken die Kreditzinsen weiter. Die große Geldflut wird sich mit hoher Sicherheit weiter über unser Land ergießen – und infolgedessen müssen Sie mit einer weiteren Inflationierung rechnen. Die offizielle Inflationsrate zeigt nicht an, wie sich die Preisentwicklung in Deutschland bis dato bereits darstellt. Die Immobilienpreise etwa steigen und mit ihnen die Mieten. Dies wird in der offiziellen Statistik nur unzureichend erfasst. Die Merkel-Regierung und die EZB von Christine Lagarde laufen Gefahr, in der EU und in Deutschland Ihr Geld Weiterlesen...