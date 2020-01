Infrastruktur in Merkel-Land: Mobilfunk-Vollversorgung faktisch unbekannt

Merkel-Deutschland lahmt bei der Infrastruktur. Nun hat das Beratungsunternehmen Umlaut laut „Welt“ festgestellt, dass nur fünf Städte in Deutschland eine Mobilfunk-Vollausstattung anbieten könnten. Dies sind die Betreiber in Dortmund, in Offenbach am Main, in Erlangen in der Nähe Nürnbergs, in Frankenthal sowie in Ludwigshafen. Alle Haushalte und die „komplette Fläche“ seien von den Anbietern „gleichermaßen vollversorgt“, heißt es.

Bei den Bundesländern liegen Hamburg, Bremen sowie Berlin vorne. Demgegenüber sind Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz sowie Brandenburg hinten. Die Umfrage bescheinigt Deutschland, „die deutschen Netze“ seien Hier weiterlesen...