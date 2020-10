Irrsinn? Börsen verlieren angeblich wg. Corona-Infektion von Trump

Donald Trump wurde positiv auf das Corona-Virus getestet. Deshalb (!) würden die Börsen massiv verlieren, texteten gestern zahlreiche Redaktionen. Eine mehrfach erstaunliche Aussage. Trump ist offenbar jetzt sozusagen der letzte Hoffnungsträger für die Börsen, so der Eindruck.

Trump: Überraschende Angst vor seiner Abwahl

Die Argumentation lautet in etwa wie folgt: Trump würde sich nun einige Tage in Quarantäne begeben müssen. Ggf. ist sogar mit einer ernsthaften Erkrankung zu rechnen, da der Präsident zur Risikogruppe zähle. Wenn dies so wäre, dann, so das Argument, Hier weiterlesen...