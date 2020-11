Italienischer Virologe: 95 % Infizierter in Italien symptomfrei

Der italienische Professor für Mikrobiologie und Virologie an der Universität in Padua, Giorgio Palu, sagte in einem Zeitungsinterview mit der Mailänder Tageszeitung „Corriere della Sera“, dass lediglich die Zahl der Patienten entscheidend sei, welche auf Intensivstationen eingeliefert würden. Das sei die Zahl, die die Gefährlichkeit der Lage bezeuge und nicht die Zahl der Infizierten. Das Virus könne zwar töten, habe aber eine sehr niedrige Sterblichkeitsrate. Das Coronavirus sei nicht die Pest, sagte Palu und warnte vor Hysterie.

