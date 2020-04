Joe Biden des sexuellen Missbrauchs beschuldigt

Einem Bericht des britischen „Guardian“ zufolge sollen die Medien verschleiern, dass es gegen den „Präsidentschaftskandidaten“ der Demokraten, Joe Biden, mehrfache Anschuldigungen wegen sexuellen Missbrauchs gibt. Warum werden die Anschuldigungen gegen Biden ignoriert?

Why has the media ignored sexual assault allegations against Biden? | Feminism | The Guardian https://t.co/kwRddXsppQ

— Katie Halper (@kthalps) March 28, 2020