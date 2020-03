Juristische Sensation – Millionen Lebensversicherungen fehlerhaft

Der Oberste Bundesgerichtshof bestätigte bereits dreimal, dass etliche Lebensversicherer ihre Kunden in den Jahren 1995 bis 2007 nicht ausreichend über ihre Widerrufsrechte informiert haben. Jetzt können die größtenteils unprofitablen Versicherungen nachträglich widerrufen werden, berichtet die Anwaltskanzlei Kraus-Gehndler-Ruvinskij. Trotz großer Rechtsabteilungen bei den Versicherungen habe es viele einfache Formfehler in den Widerrufsbelehrungen gegeben, die bereits tausenden Versicherten unverhofften Geldregen beschert hätten, so der Bericht.

So könne ein Versicherter durch den außerordentlichen Widerruf viel mehr als den aktuellen Rückkaufswert seiner Lebensversicherung erhalten. Eine Versicherung, Hier weiterlesen...