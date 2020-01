Kampf gegen Kindesmissbrauch wird verschärft

In Internetforen kursieren grausame Videos missbrauchter Kinder. Erwachsene Männer sprechen in Chaträumen kleine Mädchen an. Bislang hatte die Polizei kaum Chancen, an die Täter ranzukommen. Das soll sich durch eine Reform ändern, der Kampf gegen Kindesmissbrauch in Deutschland soll damit verschärft werden.

Ermittler erhalten künftig neue Möglichkeiten. Sie dürfen sich mit „Fake-Videos“ in einschlägigen Internetforen einschleichen, beschloss der Bundestag. Denn Zugang zu „Tauschbörsen“ bekommt man oft nur, wenn man selbst Bilder oder Videos einer Missbrauchsszene hochlädt.

Bislang konnten Ermittler kaum als Maulwürfe in