Keto-Diät: Wichtige Ernährungsfragen

Die „Keto-Diät“ ist wieder oder immer noch in aller Munde. Dies sei, so heißt es in Berichten, eine „extreme Form der Low-Carb-Diät“, bei der es nur um den Entzug von Kohlehydraten geht. Wer Kohlehydrate verbannt, zwingt den Körper dazu, Fettreserven anzugreifen. Damit, so zeigt die Praxis, werden Fettreserven relativ schnell abgebaut – und Muskelmasse.

Der Zustand des Fettabbaus wird als „Ketose“ bezeichnet. Bis der Zustand erreicht sei, benötige es jedoch Disziplin, warnen Experten. Der Körper produziere beispielsweise Probleme mit der Verdauung, Übelkeit Hier weiterlesen...