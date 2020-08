Klagen gegen Spahn wg. Masken

In den Medien hat Jens Spahn aktuell ein vergleichsweise gutes Bild abgegeben. Der Gesundheitsminister warnt und warnt wie der große Bayern-Rivale Söder vor der nächsten Welle. Die scheint – auf Basis anderer Mess- und Interpretationsverfahren, als dies vielleicht nötig wäre… -, zu kommen. So fängt Großbritannien an, Reiserückkehrer in die Quartäne zu nehmen. Spanien „wundert“ sich über seine zweite Welle und in Deutschland darf das RKI täglich steigende Zahlen nennen. Es stirbt bei uns zwar kaum noch jemand an oder mit Weiterlesen...