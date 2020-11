Klagewelle in Berlin gegen Corona-Beschränkungen

In Berlin ist das öffentliche Leben weitgehend eingestellt worden. Mindestens einen Monat lang sollen Gastronomie, Kultur- und Freizeiteinrichtungen vollständig geschlossen bleiben. Eine Garantie dafür, dass der zweite Lockdown im Dezember aufgehoben wird, hat die Regierung nicht gegeben. Während die zuvor getroffenen Maßnahmen in Berlin mit Sperrstunde, Alkoholverbot am Abend und Maskenpflicht im Freien drastisch klangen, sind ähnliche Maßnahmen nun bundesweit verhängt worden.

Während Verfassungsrechtler den zweiten Lockdown für rechtswidrig halten, versuchen sich Gastronomen mit Eilanträgen selbst zu behelfen. Beim Verwaltungsgericht in Berlin Weiterlesen...