Klima und Medien: Plötzlich kein Thema mehr?

Die Klimadiskussion in den Medien ist bei uns inzwischen fast schon in den Hintergrund geraten. Die Medien hatten sich vorher wochen- und monatelang teils offiziell selbst in die Debatte eingeschaltet. Ist der Hype beendet? Die aktuelle Empörungswelle, so Beobachter und Kritiker, richte sich gegen die demokratische Wahl eines Ministerpräsidenten im Thüringer Landtag. Der Ministerpräsident ist nach zahlreichen politischen Attacken nach nur knapp drei Tagen bereits wieder zurückgetreten.

Wie sehr die Medien sich allerdings einmischen und eingemischt haben in die Bewertung von „gut“ Hier weiterlesen...