Klimahorror: IPCC-Prognose nach Meinung von Klimatologen falsch

Der Weltklimarat IPCC hatte im Jahr 2014 einen Bericht ausgegeben, wonach die Erde sich bis zum Jahr 2100 um fünf Grad (oder mehr) erwärmen könne, wenn die Emissionen von Treibhausgas weiterhin so stark steigen würden wie bislang. Das Extrem-Szenario wird nicht eintreten, ließen nun nach einem Bericht im „Focus“ zwei Klimatologen in „Nature“ wissen. Jedenfalls, so die Schlussfolgerung, werde der „schlimmste Fall“ höchstwahrscheinlich nicht eintreten.

IPCC mit vier Szenarien

Der Weltklimarat hatte vier Szenarien durchgespielt. Dabei sind die Temperaturen um weniger als zwei Hier weiterlesen...