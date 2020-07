Klimamodelle – immer unrealistischer

Die Klimadiskussion in Deutschland wird in den kommenden Monaten wieder losgetreten – darauf können Sie sich verlassen. Die Grünen haben sich schon initial geäußert. Es wird allerdings in der Sache ohnehin immer obskurer. Denn die Modelle, die dem Ganzen zugrunde liegen, liefern schon lange keine hinreichende Rechtfertigung mehr für die Aufgeregtheit. Der Klimawandel muss gar nicht “ignoriert” werden, es gibt klimatische Änderungen. Die gab es immer – die Frage ist, wie weit die Katastrophen-Prognosen mit der Realität in Einklang zu bringen Weiterlesen...