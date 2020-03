Klimaschutz und saubere Energie: Grüne Fehlplanung bei Windkrafträdern

Die „Grünen“ und in Teilen die SPD wollen, dass Windkrafträder deutlich näher aneinander gesetzt werden können, als dies bislang vom Gesetzgeber vorgesehen ist. Der Abstand von 1 km ist zu groß, so die Befürworter, um die Umstellung auf Windenergie in dem erforderlichen Tempo auszubauen. Nun hat das Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jen ermittelt, die zu eng aneinander stehenden Windkrafträder würden sich gegenseitig den Wind wegnehmen – jedenfalls die „Offshore-Anlagen“ vor der Küste.

Ein Problem: Die Leistungsdichte

Dabei ist die Leistungsdichte der Windkraftanlagen so Hier weiterlesen...