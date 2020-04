Klinik-Skandal in Deutschland? Spahn-Vorwürfe durch ein Krankenhaus

Jens Spahn ist derzeit als “Gesundheitsminister” in aller Munde. Die Totalüberwachung per Tracing-App steht nach Meinung von Kritikern an. Der Masken”schutz” wird teils als Unterwerfungsgeste verstanden. Und jetzt sorgt Spahn nach Meinung des St. Theresien-Krankenhauses offenbar, so die freie Interpretation dieser Redaktion, für einen Kahlschlag in der Gesundheitsversorgung. Denn es bestünde der Verdacht, so heißt es aus dieser Quelle, dass sein Verhalten in der Corona-Krise dafür sorge, viele kleinere Kliniken zu schließen. Das wiederum kommt einer Verschlechterung der Versorgung gleich.

