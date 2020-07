Kommt jetzt die Krise? Ökonomen sagen Bankenkrise voraus

Ökonomen des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle (IWH) sehen aufgrund des Konjunktureinbruches, verursacht durch die Corona-Krise, eine Bankenkrise in Deutschland heraufziehen. Die IWH-Forscher glauben, dass aufgrund des Lockdowns in den nächsten Monaten viele Firmen pleitegehen oder ihre Kredite nicht mehr bezahlen können. Das könnte Sparkassen, Privat- und Genossenschaftsbanken in Schwierigkeiten bringen, die zusammen offene Kredite in dreistelliger Milliardenhöhe in ihren Büchern haben.

Bis zu 28 % der Banken gefährdet

Selbst wenn sich die Wirtschaft und damit die Konjunktur wieder etwas