Krieg im Vatikan? Englische Zeitung: Benedikt will Franziskus wegputschen

Im Zusammenhang mit dem seltsamen Verhalten des Papstes Franziskus in den letzten Tagen kursieren die verschiedensten Gerüchte durch das Netz. Man fragt sich, auch angesichts der Corona-Gerüchte, was mit dem Papst passiert sein könnte und weshalb er zwei Wochen vor Ostern seinen „Urbi et Orbi“-Segen in einer kryptischen Rede verwoben vor einem leeren Petersplatz gegeben hat.

Die britische Zeitung „The Express“ will nun eine Erklärung für die seltsamen Vorgänge im Vatikan gefunden haben. Es heißt, Papst Benedikt plane einen Putsch Franziskus‘. Ein Weiterlesen...