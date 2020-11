Kurioses Ergebnis bei nächstem Corona-Impfstoff…

Die britisch-schwedische Firma AstraZeneca hat den nächsten erfolgreichen Impfstoff im Kampf gegen das Corona-Virus präsentiert. Am Montag stellte das Unternehmen einen Impfstoff vor, der in der Studienphase III eine Schutzwirkung von 70 % gehabt habe. Das Ergebnis ist kurios, so die Wahrnehmung und zeigt, wie schwammig die Interpretation aller Ergebnisse bis dato sein muss. Denn AstraZeneca hat gleich zwei Studiendesigns präsentiert: Im ersten Design wurde der Wirkstoff in einer halben Dosis verabreicht und einen Monat später dann mit der vollen Dosis. Weiterlesen...