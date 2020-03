Kurz: Österreich nimmt keine Migranten mehr auf

Österreichs Bundeskanzler Kurz hat überraschend mitgeteilt, dass Österreich keine zusätzlichen Migranten mehr aufnehmen wird. Damit reiht sich Kurz in die Position der Visegrád-Staaten Polen, Ungarn, Tschechien und Slowakei ein. Angesichts der Migrantenflut an der griechischen Grenze sieht sich Kurz dazu berufen, seine Landsleute zu beruhigen. An der österreichischen Grenze sei alles ruhig, die Einsatzkräfte an den Grenzen seien bereits in Alarmbereitschaft, sagte der österreichische Bundeskanzler. Nachdem die Türkei die türkische Grenze nach Griechenland geöffnet hat, versuchen offenbar mehrere zehntausend Migranten in Hier weiterlesen...