Labortest deckt auf: Masken sind Bakterienschleudern

Seit Monaten gilt in öffentlichen Verkehrsmitteln und in Supermärkten Maskenpflicht. Manche Politiker überlegen sogar, Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen und belebten Straßen einzuführen. Auch wer eine Gaststätte besuchen will, muss die lästige Maske tragen, um Einlass zu bekommen. Wer Essen oder Café-Trinken geht, muss seine Kontaktdaten hinterlassen – die Umstände sind inzwischen wie in einem Orwell’schen Alptraum. Ministerpräsident Kretschmann, der „Grünen“-Politiker von Baden-Württemberg, droht sogar mit Ausweispflicht für Gaststättenbesuche, da nicht alle Gäste ihre Kontaktdaten wahrheitsgemäß angeben würden.

