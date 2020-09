Läuft: Wolfgang Schäubles Tochter wird ARD-Programmdirektorin

Der Einfluss der Familie Schäuble in Deutschland wächst formal. Christine Strobl, seine Tochter, wird ab 2021 Programmdirektorin der ARD. Christine Strobl ist Journalistin und formal also qualifiziert für diese Position. Sie ist privat zudem verheiratet mit Thomas Strobl, der Vize-Ministerpräsident des Bundeslandes Baden-Württemberg ist. Die Kritik an der Ernennung Christine Strobls entzündet sich nun an genau diesem Umstand: Die Journalistin, die also dann u.a. die Berichterstattung über die Politik mit verantwortet, ist sowohl mit der Landesregierung Baden-Württembergs theoretisch zu verknüpfen als Weiterlesen...