Lage an griechischer Grenze spitzt sich zu

Seitdem Erdogan die Grenzen in die EU geöffnet hat, ergießt sich ein Massenansturm von illegalen Migranten, die in die EU einreisen wollen, an der griechischen und bulgarischen Grenze. Griechenland und Bulgarien haben angesichts des Massenansturms die Grenzen abgeriegelt. Dabei wurden die Grenzbehörden teilweise laut Medienberichten von den Flüchtenden mit Tränengasgranaten und Steinen angegriffen. Die griechischen Grenzbehörden wiederum reagierten mit Tränengaseinsatz, um den gewaltsamen Ansturm zu stoppen.

Auf der griechischen Insel Lesbos, wo die Situation aufgrund des Massenansturms seit Wochen außer Kontrolle geraten Hier weiterlesen...