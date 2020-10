Lauterbach-Panik unbegründet? Schulöffnungen positiv!

Nach einer neuen Studie des “Bonner Institute of Labor Economics” (IZA) haben die Schulöffnungen in Deutschland offenbar das Pandemiegeschehen positiv beeinflusst. Dieses Ergebnis widerspricht vollständig dem, was SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach stets behauptete: Die Schulöffnungen, so seine ersten Statements, seien gefährlich. Später wand er ein, ein Normalbetrieb sei beispielsweise für ein Jahr nicht denkbar. Die Zahlen allerdings sprechen hier eine deutlich andere Sprache.

Süddeutsche Zeitung berichtet

Bislang berichtet darüber nur die Süddeutsche Zeitung, der dieser Bericht “exklusiv” vorliege. Die Zahlen an sich sind beeindruckend. Hier weiterlesen...