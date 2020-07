Lauterbach tobt: Ärzte gegen Maskenpflicht!

Karl Lauterbach, SPD-“Gesundheitspolitiker” und in den öffentlich-rechtlichen Medien vielgefragter sogenannter Experte in Sachen Corona-Virus, tobt. Die ARD (Regionalsender SWR) klärte auf, dass Ärzte offenbar in einer Vielzahl Patienten attestieren, dass sie maskenunverträglich seien. Per Attest dürfen diese Menschen dann auf Masken verzichten. Verantwortlich seien insbesondere die “Ärzte für Aufklärung” mit mehreren tausend Unterstützung im Internet. Karl Lauterbach, der kürzlich eingestand, sich mit seinen Theorien zur Verbreitung des Corona-Virus fundamental geirrt zu haben, hält dies für “äußerst verwerflich” (da behauptet oder aufgedeckt Weiterlesen...