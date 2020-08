Lauterbach: Zweiter Lockdown wenig wahrscheinlich…

Die Zahl der positiv Gemessenen in Deutschland steigt tendenziell weiterhin etwas an. Aktive am Corona-Virus Erkrankte summieren sich auf etwa 18.000 Menschen, heißt es derzeit vom RKI. Die Zahlen selbst sind weit entfernt von den Krisenmonaten im Frühjahr, auch wenn inzwischen zahlreiche Urlaubsrückkehrer die Welle hätten anschieben müssen. Dies hatte u.a. Karl Lauterbach, Experte für Krisenszenarien der SPD, vermutet. Der hat inzwischen zumindest eingeräumt, zu einem zweiten Lockdown in Deutschland werde es wohl nicht kommen (müssen). Die Zahlen, so wiederum die Weiterlesen...