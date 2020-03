Lebensmittel-Engpass: Warnung durch Ministerin

Die Bundesregierung warnt jetzt vor einem Engpass bei Lebensmitteln, mit dem die meisten Menschen in Deutschland wohl so nicht gerechnet hätten. Die Corona-Krise jedoch zeigt, wie schnell dieses Land an die Grenzen seiner Versorgungsfähigkeit kommen kann. Die Ernährungsministerin der Merkel-Regierung, Julia Klöckner, jedenfalls hat in einem Brief an die Fraktionen von Union und SPD im Bundestag nach Angaben des “Business Insider” nun ein Hilfspaket angekündigt.

Lebensmittelversorgung “in Takt halten”

Demnach kündigte die Ministerin an, “die Lebensmittelversorgungsketten müss(t)en wir in Takt halten”. Sie führt Hier weiterlesen...