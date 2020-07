Lebensversicherungen – das nächste Merkel-Opfer?

Die Lebensversicherungen in Deutschland sind nach einer Analyse des „Bundes der Versicherten“ schwer unter Druck. Immerhin 25 % hätten derzeit Probleme. Die seien sogar „ernst“, so der Sprecher des Vereins, Axel Kleinlein. Konkret betroffen sind 22 der 84 bewerteten Versicherungsunternehmen. Die seien entweder nicht liquide genug oder würden Verluste erwarten (müssen). Dies ergeben offenbar die Berichte, die Versicherungsunternehmen nach den Normen der EU inzwischen offenlegen müssen. Was passiert hier – und sind die Interessen privater Haushalte hier betroffen? Wir meinen: Ja.

Versicherungsunternehmen Weiterlesen...