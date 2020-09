Lockdown: Die „Wirtschaftsstrategie“ in Schweden mit jedem Tag besser…

Schweden hat anders als Deutschland oder andere Länder in der EU eine im Kern sehr weiche Lockdown-Strategie gefahren. Viele Restaurants und/oder Kultureinrichtungen durften weiter ihr Geschäft betreiben. Die Sicherheitsvorkehrungen sind oftmals freiwilliger Natur und nicht regelbasiert wie in Deutschland. Der Lohn für uns in Deutschland: Das Corona-Virus hat in Schweden weit mehr Opfer gefordert. So jedenfalls hieß es eine lange Zeit über. Nun scheint Schweden aber die bessere Balance zwischen der Regelhaftigkeit bei den Sicherheitsbestimmungen und der auch wirtschaftlichen Freiheit gefunden Weiterlesen...