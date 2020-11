Lockdown noch länger als je gedacht…

Die Zahlen in Deutschland sind in der aktuellen Corona-Krise relativ stabil. Im Vergleich zum Vorsonntag ist der Anteil der positiv Getesteten sogar etwas gesunken, wurde bekannt. Unabhängig davon jedoch zeigt sich die Politik den Medienberichten nach unzufrieden mit der Entwicklung. Die Ministerpräsidenten verabreden sich am Montag für ein gemeinsames Strategiepapier und werden dies in der Kanzlerrunde am 25. November vorlegen. Dabei soll sich ganz offensichtlich der Lockdown zunächst bis zum 20. Dezember verlängern. (AM)

