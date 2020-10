Lockdown noch vor dem 8. November?

Die zweite Corona-Welle bzw. die Angst davor greift um sich. Jüngst noch haben die Ministerpräsidenten unter Führung von Kanzlerin Merkel angekündigt, dass die Maßnahmen nun einige Tage beobachtet würden. Wahrscheinlich, so die Vermutung zahlreicher Beobachter, bis zum 8. November. Dann würden die Herbstferien in ganz Deutschland beendet sein – und der Groll wg. Reisebeschränkungen, möglicherweise neuen oder andersartigen Beherbergungsverboten oder ähnlichen Maßnahmen wäre nicht ganz so groß. Mit den neuen Entwicklungen steht zumindest im Raum, ähnlich wie in Nachbarländern einen Teil-Lockdown Hier weiterlesen...