Lockdown: Trotz Maßnahmen gibt es in Israel neuen Rekord ….

Ein Lockdown gilt in Deutschland in der öffentlichen Wahrnehmung noch immer als Quasi-Garant dafür, dass es gelingen kann, die neuen CoVid-19-Infektionen im Rahmen zu halten. Dies scheint nicht zu stimmen, sonst wären die jüngsten Ereignisse in Israel nicht zu erklären. In Israel herrscht seit etwa zwei Wochen ein Lockdown. Die Anzahl der Neuinfektionen mit dem CoVid-19-Virus ist dennoch am Donnerstag der abgelaufenen Woche, also am 1. Oktober 2020, auf einen neuen Rekordstand gestiegen. 8.919 Fälle sind am Tag zuvor gemessen worden.

