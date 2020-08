Madagaskar: Hat WHO 20 Millionen Dollar Bestechungsgeld gegen Covid-Heilmittel geboten?

Nachdem laut dem Bericht eines italienischen Journalisten der weißrussische Präsident Lukaschenko von der WHO bestochen worden sein soll, einen Lockdown in Weißrussland zu verhängen, soll schon vor zwei Monaten der madagassische Präsident Andry Rajoelina schwere Vorwürfe gegen die WHO erhoben haben. Rajoelina soll laut dem Bericht einer afrikanischen Zeitung behauptet haben, dass die WHO Bestechungsgelder in Höhe von 20 Millionen Dollar angeboten habe, um ein Heilmittel gegen Covid-19 zu vergiften. In Madagaskar ist ein Kräutertrunk namens „Covid-19 Organics“ aus der Pflanze Weiterlesen...