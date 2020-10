Mangel an Vitamin D – Unbedingt abstellen…

Vitamin D ist eine kleine Wunderwaffe, so entnehmen wir es verschiedensten Medizin-Berichten. Vitamin D-Mangel sei, so heißt es verschiedentlich, unter anderem für Demenz und Krebs mitverantwortlich. Zudem benötigen Sie Vitamin D für einen starken Knochenbau, für ein intaktes und starkes Immunsystem sowie letztlich auch für Sexualhormone, so jetzt der “Focus” in einer Beschreibung. Den Speichervorrat an Vitamin-D sollten Sie jetzt füllen. Drei wichtige Hinweise dafür finden Sie unten.

20 Mikrogramm pro Tag wichtig

Dabei benötigen Sie typischerweise pro Tag 20 Mikrogramm Vitamn D. Hier weiterlesen...