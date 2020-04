Maskenpflicht die x-te: Sie wird kommen…

Die Bundesregierung hat neue Maßnahmen in der Corona-Krise beschlossen. Dazu zählt nicht nur, dass kleinere Geschäfte mit einer Gesamtfläche von bis zu 800 qm geöffnet haben dürfen, sondern auch eine „Maskenempfehlung“. Das Tragen von Masken wird nunmehr „dringend empfohlen“. Die zumindest für möglich gehaltene „Maskenpflicht“ allerdings hat sich in dem Verbund der Länderregierungen in Deutschland im Gespräch mit der Bundesregierung nicht durchgesetzt. Der Grund ist vergleichsweise einfach: Die Masken stehen einfach nicht bereit.

Wann kommen Masken?

Der Weltmarkt für Masken, die der FFP-Norm Weiterlesen...