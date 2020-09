Maskenpflicht im Kreißsaal: Gebärende erleiden Trauma

Werdende Mütter erfüllt es mit Wut und Angst, dass sie sogar während der Geburt ihres Kindes im Kreißsaal eine Corona-Schutzmaske tragen sollen. Ist diese Vorschrift in vielen Kliniken überhaupt realistisch? Allein die Vorstellung, bei einer Geburt eine Maske tragen zu müssen, versetzt schwangere Frauen in Panik. Betroffene berichten, dass sie bereits beim Einkaufen nach einigen Minuten Atemprobleme bekommen. Die Vorstellung, bei der Geburt nicht richtig atmen zu können, bringt viele Mütter in Rage. Sie haben Angst, dass sie und das Weiterlesen...