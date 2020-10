Maskenpflicht im Unterricht angekommen

Die Angst vor einer weiteren Verbreitung des Corona-Virus macht immer schärfere Maßnahmen erforderlich, meinen die Landesregierungen offenbar. Ab jetzt wird es in Hamburg in den Gaststätten eine Sperrstunde geben. Ab 23.00 Uhr müssen die Lokale schließen. Zudem wird es ein Verbot geben, überhaupt Alkohol zu verkaufen – bis jeweils 5.00 Uhr morgens. Ob dies die Menge des verkauften Alkohols oder den Konsum in privaten Räumlichkeiten eindämmt? Kritiker zweifeln. Einen anderen Weg geht nun Baden-Württemberg. Dort wird es eine Maskenpflicht im Unterricht Hier weiterlesen...