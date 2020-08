Maskenpflicht weiterhin höchst umstritten: Was ist mit den Kindern?

Kinder stehen derzeit im Mittelpunkt der großen Maßnahmen in Deutschland. Einige Schulen – etwa in Berlin – sind in diesen Tagen wieder geschlossen worden. In vielen Bundesländern begann oder beginnt der Schulunterricht. In einigen Klassenräumen müssen die Schüler inzwischen Masken tragen. Wir haben an verschiedenen Stellen bereits über die Studien zur Maskenpflicht berichtet. Dies jedoch geht teils in den Medien unter. Daher greifen wir erneut eine wichtige Studie zum Thema auf.

“Eine Studie der Uniklinik Leipzig hat ergeben, dass das Tragen von Weiterlesen...